شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بودن تتسلم من الأمين العام لاتحاد الشغل تقريرًا حول برنامج الإصلاحات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلمت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، من الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، تقريرًا حول برنامج الإصلاحات الاقتصادية للخروج من الأزمة الراهنة والذي أعده عدد من خبراء الاتحاد.