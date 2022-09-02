شكرا لقرائتكم خبر عن التيار الصدري يطرح أربع نقاط لحل أزمة العراق أبرزها تغيير رئيس هيئة الحشد الشعبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح حساب "وزير القائد" المقرب من زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، أربع نقاط جديدة، أبرزها تغيير رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وقال في بيان صحفي: "نقترح على القائد العام للقوات المسلحة وحافظا على هيبة الدولة وإنهاء تواجد الميليشيات في الأماكن الحساسة في الدولة، تغيير مسؤول الحشد الشعبي فالح الفياض لأنه متحزب ورئيس كتلة، وهذا ما يسيس الحشد المجاهد، كما أنه لا يمتلك شخصية قوية بل ولا يمتلك ذهنية عسكرية، وهو غير مؤهل لهذا المنصب".

وأضاف: "استصدار أمر حازم وشديد بحل الفصائل التي تدعي المقاومة وهي تقتل أبناء الشعب، وإخراج جميع الفصائل بل والحشد الشعبي من المنطقة الخضراء ومسكها من قبل القوات الأمنية الوطنية البطلة، فإن بقاءهم فيه خطورة أمنية على نفس قائد القوات المسلحة، فضلا عن باقي المؤسسات ولاسيما القضاء والضغط عليه".

وتابع: "كما نقترح إبعاد الحشد الشعبي عن السيطرات والمنافذ الحدودية حفاظا على سمعة المجاهدين الأخيار، فهناك من يتعمد تشويه سمعتهم من خلال استعمال العنف والتجارة والتهريب وغير ذلك، ودعم المجاهدين في المناطق المحررة، فإن بعضهم يعاني من التهميش وعدم الاعتناء من الناحية العسكرية والأمنية واللوجستية ويفتقدون أبسط المقومات".