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الملكة رانيا في عيد ميلادها.. أبرز إطلالات أيقونة الموضة والجمال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تتربع الملكة رانيا على عرشي المملكة الهاشمية الأردنية وعالم الموضة الراقية، إذ تتميز إطلالاتها بالبساطة والفخامة والرقي في آن واحد.

ما بين ملابس تراثية وكاجوال وفساتين تناسب الظهور الصباحي وأخرى "سواريه" أنيقة، كانت دوما الملكة رانيا ملفتة بإطلالاتها التي تترك انطباعا بـ "بصمة روح" راقية يلفها الهدوء والنعومة.

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وتحتل الإطلالات التراثية مساحة كبيرة من إجمالي المرات التي ظهرت فيها قرينة ملك الأردن هذا العام، سواء كانت في المناسبات الوطنية أو الّلقاءات الملكية الرسمية أو تلك الخاصة بالجمعيات أو المنظمات الشبابية الأردنية.

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وعبرت الملكة عن تراث الأردن وعراقته في كل مرة أطلت فيها ترتدي فساتين أو عبايات تحمل النقشات الخاصة بتراث المملكة الهاشمية، تزينها في بعض المرات الكوفية الأردنية.

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التصاميم الميدي أيضا كانت بارزة في إطلالات الملكة رانيا هذا العام، وهي تصاميم أنيقة ذات رونق خاص تليق بالظهور الملكي.

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ومع احتفال المكلة بعيد ميلادها الـ 52، نعرض أبرز إطلالاتها في مختلف المناسبات خلال الأشهر الأخيرة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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