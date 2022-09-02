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العاهل السعودي وولي العهد يعزيان بوتين

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القاهرة - سامية سيد - قدم كل من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد برقية تعزية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فاة الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي ميخائيل جورباتشوف.

وقال العاهل السعودي: "تلقينا نبأ وفاة الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي ميخائيل سيرجييفيتش غورباتشوف، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء".

كذلك بعث ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء مماثلة لبوتين ولأسرة الفقيد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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