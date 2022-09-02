شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر احذر.. ٥ أشياء لا يجب الاحتفاظ بها داخل منزلك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ”الفينغ شوي“ أو ”الفنغ شوي“ وهو فن صيني قديم، قائم على تحقيق التناغم بوعي بين الفضاء الذي يتحرك فيه الإنسان وتدفقات الطاقة، من أجل خلق بيئة خالية من التوتر، يقدم لنا العديد من النصائح المتعمقة بكيفية الترتيب الملائمة لكل بيئة.

وعلى اعتبار عدم توفر الوقت الكافي لكل شخص للغوص بعمق في هذا الفن، اختار موقع Esprit Spiritualite Metaphysiques مؤخرًا بعض النصائح التي تؤمّن تدفق الطاقة بشكل أفضل في المنازل.

وتشير النصائح التي قدمها الموقع إلى الأشياء التي يجب ألا نحتفظ بها في منازلنا، وفقًا ”للفنغ شوي“.

ساعات حائطية متوقفة



بالنسبة إلى ”فنغ شوي“ عندما تتوقف الساعة الجدارية تتوقف الطاقة أيضًا عن التدفق، مما قد يؤثر على الطريقة التي نشعر بها ونتصرف بها في منازلنا، مما يساهم في خلق الصراعات والتوترات، ويؤثر سلبًا على تحقيق مشاريعنا.

لهذا السبب عندما تتوقف ساعة الحائط عن العمل يجب أن نصلحها أو نتخلص منها، لكن لا نتركها مهملة، خاصة في مساحات البيت التي تتجمع فيها الأسرة كثيرًا.

الأثاث المسنّن

وفقًا لهذه الفلسفة فإن الأشياء المسنّنة (ذات أطراف حادة) تعطل الطاقة وتعيد توجيهها بشكل غير لائق (سلبي) نحو الأشخاص الذين أمامنا، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تسبب حوادث مع الأطفال.

لهذا من الضروري تحييد الأشياء الحادة من الأثاث، أو استبدالها بأخرى مستديرة أو دائرية أو بيضاوية.

مرايا في غرفة النوم

عندما توضع المرايا في هذه الغرفة يمكن أن تمتص طاقاتنا، مما يجعلنا نبدأ يومنا مرهقين، دون طاقة، مع آلام في الجسد، ومن المستحسن أيضًا ألا تعكس المرايا أسرّتنا لنفس الأسباب.

ويجب أن تكون المرايا دائمًا نظيفة وكاملة، وعندما تكون مكسورة أو معتمة جدًا يمكن أيضًا أن تجذب الطاقات السلبية إلى منازلنا.

الأشياء المكسورة

إننا نميل أو نفضل في كثير من الأحيان عندما نكسر شيئًا من أشيائنا الاحتفاظَ به في منازلنا لأنه لا يزال صالحًا للاستعمال بشكل ما، أو لأنه يحتوي على قيمة في نفوسنا، ومع ذلك، وفقًا للفنغ شوي فإنه يجب علينا تجنب هذه العادة أو إصلاحها. فإذا كان الشيء مكسورًا جدًا فلنتخلص منه أو نرسله لإعادة التدوير.