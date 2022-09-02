شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فراغ امتد 25 عامًا.. سفير السودان بالولايات المتحدة يقدم أوراق اعتماده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أنه بعد ساعات من وصول السفير الأمريكي للخرطوم، قدم سفير السودان في الولايات المتحدة الأمريكية أوراق اعتماده في واشنطن.

وفى وقت سابق رحب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بتعيين الولايات المتحدة الأمريكية، سفيرا لها لدى السودان، بعد انقطاع استمر 25 عاما.

وأكد رئيس مجلس السيادة، لدى تسلمه بالقصر الجمهوري اليوم، أوراق اعتماد سفير الولايات المتحدة الأمريكية، الجديد لدى السودان، السفير جون جودفري، أهمية تطوير العلاقات بين الخرطوم وواشنطن، معربا عن أمله في أن يمثل تعيينه قوة دفع جديدة لمسيرة العلاقة بين البلدين.

من جانبه، أوضح السفير الأمريكي، في تصريح أن اعتماده سفيرا لبلاده لدى السودان، إثر ترفيع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، بعد فراغ امتد 25 عاما، يؤكد التزام الولايات المتحدة بتعزيز وتعميق علاقاتها مع الشعب السوداني.