شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة اللبنانى يشيد بدور مصر فى دعم لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الزراعة اللبنانى عباس الحاج حسن، خلال لقائه، اليوم/الخميس/، مع سفير مصر بلبنان الدكتور ياسر علوى العلاقات الثنائية بين البلدين وتحديدا فى القطاع الزراعى وتسهيل إجراءات التعاون في هذا المجال.

وأشاد وزير الزراعة بدور مصر فى دعم لبنان، وبشكل أساسى، في الشأن الزراعى.

يذكرأن، أبدى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي تفاؤلًا بشأن قرب تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن العلاقة جيدة مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ومجددًا إصراره على تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن.

وأكد ميقاتى، أنه تغاضى عن تسريب التشكيلة الحكومية التي قدمها إلى الرئيس عون في القصر الجمهوري قبل فترة، وتغاضى أيضًا عن عدم رد المسئولين في قصر الرئاسة بعد ذلك على طلب موعد للقاء الرئيس عون.

وأوضح أن الرئيس عون طلب خلال اجتماعهما توسيع الحكومة إلى 30 وزيرًا عبر إضافة وزراء دولة، مشيرًا إلى أنه لم يتحمس للأمر من منطلق أنه سيفتح مشكلة جديدة في مسألة التسمية والاختيار، والأولوية لإجراء تعديل، مشددًا على أن الأهم هو انتخاب رئيس للجمهورية.

وأشار ميقاتي إلى أنه لم يمانع مبادرة الرئيس عون لتسمية الوزيرين البديلين باعتبارهما من حصته، لافتًا إلى أنه في حاجة للحصول على دعم نواب عكار السنة ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لتنال الحكومة الثقة المطلوبة.