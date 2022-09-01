شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل طفل وإصابة 7 أشخاص بانفجار قنبلة فى مدينة جبلة السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل طفل (13عاما) وأصيب 7 آخرون، جراح أحدهم خطيرة إثر انفجار قنبلة في حي الجبيبات الغربية في مدينة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية على الساحل السوري.

وذكرت وكالة "سانا" أن طفلا توفى في الانفجار، إضافة إلى جرح 7 آخرين، وأضافت أن التحقيقات جارية لمعرفة التفاصيل.

فيما قالت وسائل إعلام محلية إن القنبلة كانت قرب حاوية قمامة وأدى انفجارها إلى وفاة فتى وإصابة 7 آخرين نقلوا إلى مشفى المدينة، إضافة إلى تضرر عدد من السيارات.

ولم تعرف بعد تفاصيل أخرى عن الحادثة التي باشرت الجهات المعنية التحقيق في ملابساتها، حسب المصادر السورية.