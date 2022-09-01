شكرا لقرائتكم خبر عن 50 مليون درهم إماراتى مساعدات لمتضررى الفيضانات فى باكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتسيير مساعدات عاجلة بقيمة 50 مليون درهم لإغاثة المتضررين من الفيضانات في باكستان.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم/الخميس/، أن المساعدات الإغاثية، التي تتولى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية تقديمها، توفر دعماً مباشراً للمتضررين من الفيضانات الجارفة التي تأثر بها الملايين في باكستان.



وأوضحت أن المساعدات التي تقدمها المبادرات بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ستكون بصيغة دعم غذائي مباشر للأفراد والأسر الذين تأثروا بتداعيات الفيضانات الواسعة التي اجتاحت باكستان وذهب ضحيتها أكثر من 1,136 شخصا وتسببت في نزوح الملايين عن منازلهم، وتدمير أكثر من 3,450 كيلو مترا من الطرق الحيوية، وعزل قرى بأكملها.



وسيشكل الدعم الغذائي شريان حياة للملايين من المتأثرين بالفيضانات التي سببتها خلال الأسابيع الماضية أمطار تجاوزت أربعة أضعاف المعدلات المسجلة خلال السنوات الثلاثين الماضية في باكستان.



وتأتي المبادرة الإنسانية لتقديم الدعم العاجل انسجاماً مع حرص دولة الإمارات ومجتمعها دائماً على مد يد العون الإنساني والإغاثي للمحتاجين والمتضررين من الكوارث الطبيعية والأزمات في مختلف أنحاء العالم.