شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الجزائرى: مستعدون لتعميق التعاون مع سوريا بمجال المحروقات والكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الطاقة والمناجم الجزائرى محمد عرقاب، استعداد بلاده لتطوير وتعميق التعاون مع سوريا في مجال الطاقة؛ ولاسيما في مجال المحروقات (غاز ونفط).

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس السفير السوري لدى الجزائر نمير الغانم، وذلك بمقر وزارة الطاقة بالعاصمة الجزائرية.



وبحث الجانبان، خلال اللقاء، وفقًا لبيان وزارة الطاقة الجزائرية، إمكانيات الشراكة والاستثمار بمجال الطاقة لاسيما بمجال المحروقات، وتسويق غاز البترول المسال، وتعزيز التعاون الثنائي بمجال إنتاج الكهرباء، والنقل والتحويل الكهربائي، والصيانة، والتدريب، وتصنيع المعدات والطاقات المتجددة.



وأشار الجانبان إلى فرص التعاون الكبيرة القائمة في قطاع المناجم لاسيما في مجال استغلال الفوسفات وتحويله، واتفقا على تشكيل مجموعة عمل فنية من الوزارتين المسؤولتين عن الطاقة والمناجم في البلدين لوضع خارطة طريق لضمان تحقيق شراكتهما على الوجه الأمثل.