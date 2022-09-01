شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين: على أوروبا القيام بدور فاعل فى حماية حل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد رئيس وزراء فلسطين محمد اشتية، اليوم الخميس، على أهمية قيام الاتحاد الأوروبي بدور فعال لحماية حل الدولتين، في ظل الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة المدمرة لهذا الحل، والمتمثلة بتسارع وتيرة الاستيطان ومصادرة الأراضي، واستمرار الاقتحامات للمسجد الأقصى والمناطق الفلسطينية، وعمليات القتل والاعتقالات وهدم المنازل والمنشآت.