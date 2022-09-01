شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان يبحث مع وزير الاتصالات مقترحات حل أزمة إضراب موظفى الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى، مع وزير الاتصالات جونى القرم، أوضاع قطاع الاتصالات فى ضوء الإضراب الذى دخل فيه موظفو شركة "أوجيرو"، المقدم الرئيسى لخدمات الاتصالات الأرضية والانترنت الثابت.

وقال القرم - عقب اللقاء الذي عُقد اليوم الخميس - إن الاجتماع تناول عدة مقترحات سيتم درسها مع الموظفين قبل الإعلان عنها، موضحا أن اجتماعه بالموظفين أمس كان وديًا.

وأضاف أنه يتفهم مشاكل الموظفين ويحاول حلها بالطرق القانونية المتاحة وفقًا للأموال المتوفرة لدى الوزارة، مؤكدًا أنه سيجتمع معهم خلال الساعات المقبلة لعرض بعد الأفكار لإيجاد الحلول المناسبة في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن كل الموظفين يدركون بأن انقطاع العمل في قطاع الاتصالات يضر بهم وبجميع اللبنانيين، موضحًا أن انقطاع الانترنت عن "منطقة الحمرا" بالعاصمة بيروت يعني توقف العمل بمصرف لبنان المركزي، وبالتالي لا إمكانية لديهم لتقاضي رواتبهم.