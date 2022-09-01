شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار توقف خدمات الاتصالات الأرضية والانترنت فى مناطق متفرقة بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت أزمة توقف خدمات الاتصالات الأرضية والإنترنت فى العديد من المناطق على مستوى الجمهورية اللبنانية، بما فى ذلك مناطق متفرقة بالعاصمة بيروت، نظرا لتوقف عدد من السنترالات الموجودة بالعاصمة وعدة مناطق بسبب استمرار إضراب الموظفين فى شركة أوجيرو (الشركة الوطنية للاتصالات) لليوم الثاني على التوالي، كما تأثرت خدمات الاتصالات الخلوية المرتبطة بالاتصالات الأرضية.

ولم تنجح المفاوضات اليوم في فض إضراب العاملين في شركة أوجيرو الذين يطالبون بزيادة الأجور وخصوصا بعد الزيادة الكبيرة في أسعار خدمات الاتصالات والانترنت والتي بدأ تطبيقها منذ شهر يوليو الماضي، حيث باتت الأسعار مقومة بالدولار الأمريكي ويتم تحصيلها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر "منصة صيرفة" الرسمية.

ويطالب العاملون بصرف أجورهم المقومة بالدولار على سعر "منصة صيرفة" أيضا بدلا من السعر المعتمد حاليا في أجور جميع الموظفين الحكوميين على سعر الدولار الرسمي بالبنك، وهو 1507 ليرة للدولار فيما وصل على منصة صيرفة حتى مساء أمس 27200 ليرة لكل دولار.

وكانت شركتان من الشركات التي تقدم خدمات الانترنت بلبنان أصدرتا بيانا أمس أكدتا فيه توقفت خدمة الانترنت لدى العديد من المشتركين في العاصمة بيروت وغيرها من المناطق، حيث تقدّم الشركتان الخدمة.

وأوضحت الشركتان أن هذا التوقف ناجم عن أعطال متفرقة في السنترالات الموجودة في بيروت وفي مختلف المناطق، وذلك نتيجة لإضراب الموظفين في شركة أوجيرو، مما أثر كل الشركات المزودة لخدمة الانترنت في لبنان، كما اعتذرت الشركتان عن هذه الأعطال التي تأثر بها المواطنون والحركة الاقتصادية.