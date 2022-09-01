شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال الدورة 110 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بالجامعة العربية برئاسة المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة "110" للمجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى على المستوى الوزارى برئاسة المغرب خلفا لمصر وحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، ومشاركة وزراء التجارة والصناعة والمال والاقتصاد بالدول العربية ومن يمثلونهم، ورؤساء المنظمات العربية المتخصصة.

ويناقش المجلس مشروع جدول الأعمال والذى يتضمن عددًا من البنود منها الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين بالجزائر، وتقريرا حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت 2019، والتحضير للقمة العربية التنموية في دورتها الخامسة في موريتانيا 2023. كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندًا حول المساعدة من أجل التجارة، وتقريرا حول محور أعمال الدورة (110) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (منطقة التجارة الحرة العربية وتطورات الاتحاد الجمركي العربي) إلى جانب موضوع الاستثمار في الدول العربية، وإنجاز دراسة حول إشكالية الاقتصاد غير الرسمي في الدول العربية، وبندا حول اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، فضلا عن الموضوعات الاقتصادية الدورية ومنها دعم الاقتصاد الفلسطيني، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد 2022، وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام2021.

من جهتها عقدت اللجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، اجتماعا، اليوم الخميس، على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة لبنان "الرئيس الحالي للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الرابعة"، وبمشاركة الدول الأعضاء في اللجنة.