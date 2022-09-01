شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تعثر على أسلحة فى ديالى.. واعتقال 13 إرهابيا فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى العراق، اليوم الخميس، تنفيذ سلسلة عمليات بحث وتفتيش فى ديالى، أسفرت عن ضبط أوكار للإرهابيين وأسلحة وعتاد.

وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، أنه تمت عملية بحث وتفتيش في ناحية "أبي صيدا" التابعة لمحافظة ديالي؛ لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة فلول الإرهاب.

وأضاف أنه تمكنت وكالة الاستخبارات من ضبط 8 أوكار للإرهابيين و5 صواريخ و3 قنابل هجومية و23 بندقية ومسدس، بالإضافة إلى ضبط كميات من مادة (C4) والبارود وهواتف نقالة وعتاد مختلف الأنواع.

وأشارت إلى أنه تمت معالجة الأوكار من قبل فرقنا المتخصصة، ونقل المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الخميس، اعتقال 13 إرهابياً شاركوا في هجمات على مواقع أمنية في محافظة كركوك.

وذكر الجهاز - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أنه استنادا للمعلومات الاستخبارية الدقيقة باشرت مفارز جهازنا في محافظة كركوك بنصب الكمائن المحكمة التي أدت إلى إلقاء القبض على تسعة إرهابيين كانوا يخططون لشن هجمات إرهابية تستهدف المواطنين والقوات الأمنية.

وأضاف البيان أن قوة من الجهاز تمكنت من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين آخرين عملوا ضمن ما يسمى الشرطة الإسلامية وديوان الجند وشاركوا في استهداف عدة مواقع أمنية.. مشيرا إلى أنه تم تدوين أقوال جميع المتهمين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل لما اقترفوه من جرائم.