شكرا لقرائتكم خبر عن خلية الإعلام الأمنى بالعراق تنفى وقوع اضطرابات فى البصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت خلية الإعلام الأمنى بالعراق ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعى من أنباء متضاربة عن وقوع أحداث أمنية واضطرابات فى محافظة البصرة.

وأوضحت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الاخبارية اليوم الخميس، أن " الموضوع هو أن القوات الأمنية ألقت القبض على عدد من المشتبه بهم في حادث قتل في مركز المحافظة وتقوم بواجباتها والتحقيق في هذا الحادث".

وأكدت أن "الاوضاع الأمنية مسيطر عليها وأن الموقف الآن هدوء أمني وانتشار تام للقوات الأمنية في البصرة ".

