شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز روسي يختبر لقاحا أنفيا ضد "كوفيد – 19" على أساس جزيئات شبيهة بالفيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى مركز "غاماليا" الروسي للوبائيات تصريحا من وزارة الصحة الروسية بإجراء التجارب السريرية للقاح الأنفي ضد فيروس كورونا والذي تم إعداده على أساس الجسيمات الشبيهة بفيروس (VLP).

وستجرى تجربة اللقاح بمرحلتيها الأولى والثانية.

وجاء في تقرير نشرته وزارة الصحة أن "الغرض من التجربة السريرية هو تقييم تحمل اللقاح وأمانه وقابلية اللقاح القائم على VLP لإنتاج وتعزيز المناعة للوقاية من CoViD-19 عند تعاطي داخل الأنف من قبل المتطوعين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما.

مركز روسي يختبر لقاحا أنفيا ضد "كوفيد – 19" على أساس جزيئات شبيهة بالفيروس

ويعطى اللقاح على شكل مستحلب عن طريق الأنف بجرعتي 80 ميكروغرام أو 120 ميكروغرام.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية والوبائيات قد وضع نسخة جديدة من لقاح "سبوتنيك V " ضد متحوّري "دلتا" و"أوميكرون"، ما سيسمح بإحراز نتاج أفضل في الوقاية من الإصابة بأمراض فيروسية.

أكدت مسؤولة رفيعة في منظمة الصحة العالمية، أن الوقت قد حان لإجراء مراجعة واقعية لوباء فيروس كورونا، وذلك بعد تسجيل مليون حالة وفاة بالمرض هذا العام.

وفي حوار مباشر عبر قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أوضحت ماريا فان كيرخوف، رئيسة الفريق التقني المعني بفيروس كورونا في منظمة الصحة العالمية، أن هذه الحصيلة "تفطر القلب"، لأن الاختبارات والعلاجات واللقاحات وإجراءات الصحة العامة جميعها متوافرة للسيطرة على الفيروس، متابعة: "بما أننا في السنة الثالثة لتفشي الوباء، فإن الأمر أكثر مأساوية لامتلاكنا الأدوات التي يمكنها بالفعل منع هذه الوفيات".

وقالت ماريا فان كيرخوف: "أصبح الكثير منا مصابا بالخدر تجاه الأرقام..نحتاج إلى مراجعة واقعية..نحتاج حقا إلى تقييم أين نحن الآن..لا يجب أن نكون في موقف يفارق فيه ما بين 14 إلى 15 ألف شخص الحياة كل أسبوع"، مشددة على أن "الوباء لم ينته بعد، ولكن يمكن وضع حد له بينما يستمر الناس في عيش حياتهم اليومية".

وأكملت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية موضحة: "نحتاج فقط إلى بعض التفكير الإضافي في ذلك، بأن نكون أكثر حرصا بعض الشيء..الكثير من الناس يتحدثون عن التعايش مع فيروس كورونا، لكن علينا التعايش معه بمسؤولية".

وتابعت محذرة: "مليون حالة وفاة هذا العام ليست تعايشا مع فيروس كورونا، وأن يكون لدينا 15 ألف حالة وفاة في الاسبوع لا يعد تعايشا مع كوفيد بشكل مسؤول"، حيث أن آخر إحصائيات منظمة الصحة كشفت أن فيروس كورونا تسبب في وفاة 6.45 مليون شخص في جميع أنحاء العالم منذ ظهور الإصابات الأولى نهاية العام 2019 في ووهان في الصين، فيما تم الإبلاغ الأسبوع الماضي عن أكثر من 5.3 مليون إصابة جديدة إلى المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وفي هذا الخصوص، أوضحت ماريا فان كيرخوف قائلة: "هذه أرقام هائلة، وهذا أقل من الواقع"، باعتبار أن الاختبارات المنزلية لا تدخل في البيانات، مضيفة: "نرى هذا الفيروس ينتشر بشكل مكثف حول العالم".

أعلن مركز "غماليا" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة وصندوق الاستثمارات المباشرة، أن خبراء المركز طوروا لقاح "سبوتنيك V" ليصبح أكثر فعالية ضد متغير "دلتا" ومتحور "أوميكرون".

ويذكر أن خبراء مركز "غماليا "يدرسون بنشاط مكثف الطفرات الحاصلة في الفيروس التاجي المستجد منذ بداية الجائحة، من أجل تكييف لقاح "سبوتنيك V" لمكافحتها بفعالية. والنسخة الجديدة من اللقاح التي طورها خبراء المركز، تأخذ بالاعتبار خصائص متغير "دلتا" ومتحور "أوميكرون" اللذين ينتشران على نطاق واسع في العالم.



ويأخذ تركيب النسخة الجديدة من اللقاح، بالاعتبار طفرة L-452-R الموجودة في متغير Omicron BA5، ولكنها غير موجودة في ВА1.

والنسخة الجديدة من "سبوتنيك- V" مضادة لمتغير "دلتا" ومتحور "أوميكرون" وهي نسخة واعدة من اللقاح سيكون بالإمكان استخدامها ضد الطفرات الجديدة للفيروس التاجي المستجد، بالمقارنة مع جميع اللقاحات المماثلة ضد سلالة (ووهان) الأصلية وأوميكرون.

وتضمن النسخة الجديدة من لقاح "سبوتنيك- V" المكيفة ضد "دلتا" و"أوميكرون" انخفاضًا كبيرًا في الحمل الفيروسي في رئتي الحيوانات المصابة بمتغير Omicron BA5.

وتجدر الإشارة، إلى أن لقاح "سبوتنيك- V" مستمر في إظهار نتائج ممتازة.

فوفقا لدراسة نشرها فريق من أطباء مستشفى 67 في موسكو مع خبراء مركز "غماليا" نشرت في مجلة Vaccines1 الطبية في شهر يوليو المنصرم، بلغت فعالية اللقاح ضد دخول المصابين بمتحور "أوميكرون" للمستشفى 99.4 بالمئة وفي الحالات الحرجة 97 بالمئة، عند تعزيزه بلقاح "سبوتنيك لايت" أو بجرعة معززة من "سبوتنيك-V".

وبالطبع سوف تكون نتائج استخدام نسخة اللقاح المكيف ضد متغير "دلتا" ومتحور "أوميكرون" عالية جدا أيضا.