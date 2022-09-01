شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية التونسى يبحث مع نظيره الفرنسى هاتفيًا وضع التعاون فى مجال الهجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين مع نظيره الفرنسى جيرالد دارمانان هاتفيا، الأربعاء، وضع التعاون القائم بين البلدين خاصة في مجال الهجرة وحركة التنقل.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية، في بيان الأربعاء، أن ذلك جاء في إطار متابعة نتائج الزيارة التي أدتها رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن إلى فرنسا.

وأوضحت أن الوزيرين اتفقا على القيام بتقييم مشترك لمستوى التعاون القائم بين الجانبين في مجمل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وذلك قبل نهاية السنة الجارية.