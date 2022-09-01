شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الجزائر، انخفاضا في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا بواقع 32 إصابة جديدة، مع عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل إلى ٢٧٠ ألفا و٣٠٤ حالات، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٨١ ألفا و٩٣٨ شخصا، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند ٦ آلاف و٨٧٨ حالة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.