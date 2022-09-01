شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الجزائرى يزور مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الخميس بزيارة رسمية إلى مالى.

ومن المقرر أن تستمر هذه الزيارة، التي جاءت بدعوة من وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، لمدة 3 أيام.

وسيترأس لعمامرة الوفد الجزائري المشارك في أعمال الدورة الثامنة عشر من اللجنة الاستراتيجية المشتركة بين الجزائر مالي، والتي تندرج في إطار المشاورات السياسية الدورية المشتركة بين البلدين، وكذلك الدورة السادسة من لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي الموقع في الجزائر عام ٢٠١٥.

كما من المفترض أن يعقد وزير الخارجية الجزائري، خلال هذه الزيارة، مع عدد من المسؤولين في مالي مشاورات حول العلاقات الثنائية وكذلك عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

كان وزير الخارجية الجزائري قد استقبل نظيره المالي، ٨ أغسطس الجاري، بمقر الخارجية الجزائرية بالعاصمة، في إطار الجهود الجارية الرامية إلى العمل على إقرار فترة انتقالية ناجحة في جمهورية مالي.