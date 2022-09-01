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3 اصابات بفيروس كورونا فى موريتانيا ووفاة حالة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، أنها وبعد إجراء 1094 فحصا تم تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجد، ووفاة مصاب واحد، وشفاء اثنين من المصابين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة - في بيان لها الأربعاء- أن إجمالي إصابات في موريتانيا بلغ 62 ألفا و764 من المصابين منذ أول ظهور للفيروس في مارس 2020، ليصل اجمالي حالات الاصابة في البلاد 62764 ، ووصل اجمالي حالات الشفاء 61732، فيما بلغ اجمالي الوفيات 993 .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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