شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اصابات بفيروس كورونا فى موريتانيا ووفاة حالة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، أنها وبعد إجراء 1094 فحصا تم تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجد، ووفاة مصاب واحد، وشفاء اثنين من المصابين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأكدت الوزارة - في بيان لها الأربعاء- أن إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد في موريتانيا بلغ 62 ألفا و764 من المصابين منذ أول ظهور للفيروس في مارس 2020، ليصل اجمالي حالات الاصابة في البلاد 62764 ، ووصل اجمالي حالات الشفاء 61732، فيما بلغ اجمالي الوفيات 993 .