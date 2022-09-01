شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اصابات بفيروس كورونا فى موريتانيا ووفاة حالة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، أنها وبعد إجراء 1094 فحصا تم تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجد، ووفاة مصاب واحد، وشفاء اثنين من المصابين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.