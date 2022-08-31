شكرا لقرائتكم خبر عن واس: السعودية تُصنّف 5 أفراد لارتباطهم بأنشطة داعمة لـ"الحوثى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صنّفت المملكة العربية السعودية، ممثلةً في رئاسة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، (5) خمسة أفراد؛ لارتباطهم بأنشطة داعمة لجماعة "الحوثي"، واستناداً إلى نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12 / 2 / 1439هـ، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، والقرارات اللاحقة ذات الصلة، التي تستهدف من يقدّمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة لأسماء الأفراد المصنّفة في هذا البيان داخل المملكة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع تلك الأسماء أو لصالحها، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.

وأعلنت السلطات السعودية أسماء الأفراد المُصنّفة على النحو الآتي

- منصور أحمد السعادي (السعدي)، وهو يمني الجنسية، يعمل ويتعاون في تهريب الأسلحة إلى اليمن، ويُعد العقل المدبر وراء الهجمات على الشحنات الدولية في البحر الأحمر.

- أحمد علي الحمزي: يمني الجنسية، وهو المسؤول عن برنامج الطائرات المُسيرة.

- محمد عبدالكريم الغماري: يمني الجنسية، وهو من المُرتبطين بشكل مباشر بعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة.

- زكريا عبدالله يحيى حجر (هاجر): يمني الجنسية، وهو من المُرتبطين بعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة

- أحمد محمد علي الجوهري: يمني الجنسية، وهو من المُرتبطين بعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.