شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب العراقى يعلن الحداد 3 أيام على أرواح قتلى المظاهرات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، اليوم الأربعاء، الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح قتلى المظاهرات التى شهدتها البلاد مؤخرا.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان بثته قناة "السومرية نيوز "، إن "رئيس مجلس النواب، وبناءً على طلب النواب، يعلن الحدادَ في المجلس لمدة 3 أيام على أرواح الضحايا من المتظاهرين المحتجين والقوات الأمنية بجميع تشكيلاتها، الذين راحوا ضحية الأحداث المؤسفة في اليومين الماضيين".