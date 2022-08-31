شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب العراقى يعلن الحداد 3 أيام على أرواح قتلى المظاهرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، اليوم الأربعاء، الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح قتلى المظاهرات التى شهدتها البلاد مؤخرا.