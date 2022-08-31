شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الاتحادية العراقية تؤجل النظر بدعوى حل البرلمان لغدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر قضائي، اليوم الأربعاء، بأن المحكمة الاتحادية العليا العراقية، قررت تأجيل النظر بدعوى حل البرلمان الى يوم غد الخميس.

وحسب موقع الراصد العراقى، قال المصدر إن "المحكمة الاتحادية العليا، قررت تأجيل النظر بدعوى حل مجلس النواب الى يوم غد الخميس".

وأفاد مصدر قضائي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن المحكمة الاتحادية العليا بدأت بالنظر بدعاوى حل البرلمان المقامة من التيار الصدري.