شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تؤكد ضرورة العمل على تعزيز العمل الاقتصادى والتنموى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن المجلس الاقتصادى والاجتماعى يعقد اجتماعه على مستوى كبار المسؤولين بعد يومين من الاجتماعات التحضيرية بما يمكن من الإعداد الجيد.

وأضافت، فى كلمتها اليوم الأربعاء، خلال الاجتماع المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن مشروع جدول أعمال المجلس يتضمن عدد من الموضوعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية التى تمثل أولوية للعمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك، ذلك فضلاً عن الإعداد للملف الاقتصادى والاجتماعى للقمة العربية القادمة فى دورتها الواحد والثلاثون فى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وكذلك الإعداد للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، القادمة فى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وأضافت أبو غزالة، أن أجندة الاجتماع تتضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وبرامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية، والاستثمار، وكذلك النقل البحري للركاب والبضائع، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، وكذلك الأمن الغذائي، وتربية الأحياء المائية، والموضوعات الخاصة بمنظمات العمل العربى المشترك، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، ونتائج أعمال مجالس وزراء الصحة والشباب والرياضة، موضوعات ذات أولوية متقدمة في العمل التنموية العربي المشترك.

وأوضحت أن تلك الموضوعات تتطلب اتخاذ إجراءات وقرارات هامة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بما يمكن من المضي قدماً فيها بالشكل والمحتوى المطلوبين، ويدعم التعاون التنموي: الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، والمضي قدماً لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وتعزيزاً للجهود العربية الرامية للتعافي من جائحة كوفيد -19.

وأكدت على جاهزية الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء ومنظمات العمل العربي المشترك، لتنفيذ قرارات المجلس، بما ينعكس إيجاباً على حياة الإنسان العربى.