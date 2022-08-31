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مفتى لبنان يتسلم دعوة للمشاركة فى المؤتمر السنوى لدار الإفتاء بالقاهرة

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القاهرة - سامية سيد - تسلم مفتى الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، دعوة للمشاركة فى المؤتمر السنوى الكبير الذى تقيمه دار الإفتاء المصرية فى القاهرة الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال لقائه بسفير مصر بلبنان الدكتور ياسر علوى، بدار الفتوى بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وعقب اللقاء، أكد علوى أن الزيارة تضمنت تسليم المفتى دعوة لزيارة القاهرة الشهر المقبل، كما أنها تأتي ضمن اللقاءات الدورية التى يحرص عليها فى دار الفتوى الذى يعد صرحا وطنيا ودينيا عريقا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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