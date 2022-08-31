شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة توضح أن الحمية النباتية ترتبط بزيادة خطر كسور العظام للنساء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت دراسة بريطانية كبيرة إن خطر الإصابة بكسر في الورك أعلى بمقدار الثلث بالنسبة للنساء اللاتي تعتمدن على الغذاء النباتي فقط مقارنة بمن تتناولن اللحوم بانتظام.

دراسة توضح أن الحمية النباتية ترتبط بزيادة خطر كسور العظام للنساء



وقد تنجم هذه الزيادة في المخاطر عن الحمية النباتية نظرًا للحصول على كمية أقل من البروتين، الذي يساعد في بناء كتلة العضلات، ونتيجة النقص المحتمل في الفيتامينات والمعادن، مثل الكالسيوم وفيتامين B12، والتي تساهم في تقوية العظام.

ووفقًا لموقع "نيو ساينتست"، تعتبر النساء أكثر عرضة لكسر الوركين من الرجال بشكل عام، خاصة مع تقدمهن في السن، لأنه بعد سن اليأس تنخفض مستويات هرمون الاستروجين الأنثوي، مما يؤدي إلى ضعف العظام.

وفي هذه الدراسة قام فريق البحث من جامعة ليدز بمتابعة البيانات الصحية والتغذوية لـ 26 ألف امرأة لمدة 20 عامًا، وتراوحت أعمار النساء بين 35 و69 عامًا في بداية فترة المتابعة.

ووجد فريق البحث أن 3% من النساء تعرضن لكسر في مفصل الفخذ خلال فترة الدراسة، وأن النساء النباتيات كن أكثر عرضة لحدوث ذلك بنسبة 33% مقارنة بمن تتناولن اللحوم 5 مرات في الأسبوع على الأقل.

ولم يجد البحث فرقًا في المخاطر بين ممن تتناولن اللحوم بانتظام وبين من تأكلن كميات أقل منها، أو تأكلن الأسماك فقط.

وبحسب نتائج الدراسة لا يعني ذلك أن النظام الغذائي النباتي سلبي، فقد وجدت دراسات أخرى فائدته للوقاية من أمراض القلب والشرايين والسكري، وإنما ضرورة التأكد من الحصول على العناصر الغذائية المطلوبة خاصة للمرأة بعد سن اليأس، مع الإشارة إلى فائدة أكل اللحوم البيضاء لضمان الحصول على المغذيات.



أثبتت تجربة أسترالية إمكانية تحسين صحة مرضى السكري من النوع2 عن طريق العلاج بالتغذية الصحية. وقالت إن النظم الغذائية غير الصحية تسبب حاليًا أكثر من 20 ألف وفاة مبكرة في أستراليا ومعاناة لا توصف للمرضى وأحبائهم.

وأجريت التجربة بمشاركة 50 مريضًا بالسكري في مستشفى رويال برنس ألفريد بمدينة سيدني، حيث تم تزويدهم بصندوق من الخضروات والفاكهة والأطعمة الصحية صممّه أخصائيون في التغذية أسبوعيًا، مع وصفات مناسبة كل أسبوعين. واستمرت التجربة 12 أسبوعًا.

وبحسب موقع "ميديكال إكسبريس"، أظهرت النتائج أن المشاركين حصلوا على حصتين إضافيتين عن المعتاد من الخضروات والفاكهة يوميًا، وأنهم فقدوا 1.7 كغم من الوزن، وانخفض الكولسترول الضار لديهم بنسبة 10%.

وقال جيسون وو المشرف على الدراسة من جامعة نيو ساوث ويلز: "هذه أول دراسة في أستراليا توضح إمكانات "الغذاء كدواء" يساعد الأطباء والمرضى على إدارة أفضل لحالة السكري".

وأضاف: "حققت التغذية الصحية بعد 12 أسبوعًا تحسنًا كبيرًا في مستوى الكولسترول بالدم، ووزن الجسم، وقال 96% من المشاركين إن البرنامج كان مفيدًا وإنهم على استعداد لمواصلته، أي أنه يحظى بشعبية، ويؤكد ذلك أن النموذج الحالي الذي يعتمد على العلاج بالأدوية ليس كافيًا".

اقترحت دراسة جديدة تناول حبة موز غير مكتملة النضج يوميًا، أو أطعمة نباتية تحتوي على النشويات المقاومة كوسيلة حماية من خطر السرطان الوراثي الذي يصيب القولون والمستقيم.

والنشويات المقاومة عبارة عن كربوهيدرات تمر عبر الأمعاء الدقيقة غير مهضومة، ويتم هضمها وتخميرها في الأمعاء الغليظة.

وأجرى الباحثون في جامعتي نيوكاسل وليدز تجربة متعددة الجنسيات، تضمنت إعطاء 30 غرام من مكمل مسحوق النشا المقاومة لمدة سنتين لأشخاص مصابين بمتلازمة لينش. كما تضمنت التجربة تناول مجموعة أخرى حبة موز غير ناضجة يوميًا لمدة 4 سنوات.

وأفادت الدراسة بأن التأثير الوقائي للنشويات المقاومة استمر لـ 10 سنوات على الأقل، وقلل خطر الإصابة في هذه المجموعة بنسبة 60%.

ووفقًا لموقع "ساينس دايلي"، كان التأثير الوقائي أكثر وضوحًا في سرطانات الجهاز الهضمي العلوي، بما في ذلك سرطان المعدة والقناة الصفراوية والبنكرياس والإثني عشر.

وتوجد النشويات المقاومة في أطعمة نباتية عديدة مثل: الفول، والشوفان، والبازلاء، والموز غير الناضج، والأرز والمعكرونة المطبوخين والمبرّدين.