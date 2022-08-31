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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تتوقع الأسواق أن تطرح شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل الجيل الجديد من هاتفها الذكي أي فون 14 المقرر طرحه يوم 7 سبتمبر (أيلول) المقبل بسعر أعلى من سعر الجيل الحالي أي فون 13.

ما هو السعر المتوقع لهاتف أي فون 14 الجديد؟



وذكر موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن الجيل الجديد الذي سيخلف الهاتف أي فون 13 المطروح في العام الماضي سيتحوي على مجموعة من التحديثات، منها شاشة عرض بالغة النقاء وكاميرا بدرجة وضوح قدرها 48 ميغابيكسل مع هواتف فئة برو.

كما يمكن أن تتخلى أبل عن فئة أي فون ميني لصالح أي فون 14 ماكس مقاس 7ر6 بوصة، حسب الشائعات التي تسربت الجيل الجديد لهواتف أي فون.

وقال دان إيف المحلل الاقتصادي في شركة ويدبوش إن أبل قد ترفع سعر أي فون 14 بمقدار 100 دولار عن سعر الهاتف أي فون 13 وهذه التوقعات تتفق مع توقعات المحللين في صحيفة ذا صن، التي أشارت إلى ارتفاع الأسعار في مختلف حلقات سلسلة إمدادات مكونات هواتف أبل.

يذكر أن آبل لم تغير سعر هواتف أي فون 13 عن سعر الجيل السابق أي فون 12، حيث لم تكن هناك اختلافات كبيرة بين الجيلين. لذلك من المحتمل أن يزيد سعر الجيل الجديد أي فون 14 في ضوء التحديثات الكبيرة التي يحتوي عليها.

ولكن قد تبقي أبل على الأسعار دون تغيير حتى تحافظ على قدرة هواتف أي فون التنافسية في مواجهة أحدث الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل المنافس أندرويد مثل سامسونغ غلاكسي إس 22 وبيكسل 6 من غوغل.

يُذكر أن أبل عادة ما تطرح هواتفها الجديدة في سبتمبر (أيلول) بعد وقت قصير من الكشف عنها، رغم أن بعض فئات الحجم الجديدة من الجيل تطرح في وقت لاحق كما حدث في الأعوام الماضية.

مع اقتراب إطلاقه في منتصف الشهر المقبل، ظهرت المزيد من التسريبات حول هاتف آي فون 14 مؤخرًا، وكان أهمها يتمحور حول النطاق الجديد للألوان التي تتضمن اللون الأزرق الذي يتحول إلى الأرجواني المتلألئ اعتمادًا على زاوية العرض.

وقد تمت مشاركة معاينة الغلاف الأزرق المعدني الجديد للهاتف بواسطة الخبير دوان روي على تويتر، حيث قال إن الألوان القادمة ستشمل الأزرق الداكن والذهبي والجرافيت والفضي.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها اللون الأزرق خيارًا لهاتف آي فون، والذي سيتمتع بجودة مميزة، حيث سيحل محل اللون الوردي لجهاز آي فون 13.

وستضمن الميزات الأخرى كاميرا أكبر، وشاشة خالية من الشق “النوتش”، وشاشة عرض تعمل باستمرار وتعرض كمية صغيرة من المعلومات التي يمكن رؤيتها بسرعة قبل إلغاء القفل.

يشاع أيضًا بأن جهاز أي فون 14 سيقدم اتصالًا مباشرًا عبر الأقمار الصناعية، وهذا من شأنه أن يسمح للمستخدمين بالاتصال للحصول على مساعدة الطوارئ في الأماكن التي لا توجد بها خدمة خلوية، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

قبل انطلاق معرض آي.إف.أيه الدولي للإلكترونيات في مدينة لاس فيغاس الأمريكية كشفت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية إل جي النقاب عن شاشة ألعاب، وشاشة مبتكرة للأغراض العامة تستطيع تتبع حركة المستخدم والتفاعل معها، بحيث يظل وضع الشاشة مناسبًا لمكان المستخدم.

وكشفت إل جي عن شاشة الألعاب الجديدة مقاس 45 بوصة بشدة وضوح قدرها 3440 في 1440 بيكسل بتكنولوجيا الصمام الضوئي الثنائي العضوي (أو.إل.إي.دي) بمعدل تحديث قدره 240 هيرتز وانحناء بدرجة 800 آر. وسبق الكشف هذه الشاشة، الكشف الشاشة ألترا جير 45 جي.آر 95 كيو إي في وقت سابق من يوم الخميس الماضي والقابلة للطي والتحويل إلى شاشة مسطحة.

ورغم أن الشاشات بتكنولوجيا أو.إل.إي.دي نادرة في أجهزة الكمبيوتر الشخصي المكتبية، فإن إل.جي طرحت شاشة من هذه الفئة بمقاس 48 بوصة باسم ألترا جير 48 جي.كيو -900بي، والتي بدأ شحنها في وقت سابق من الشهر الحالي.

كما أطلقت إل جي شاشة مقاس 32 بوصة باسم آلترا فاين ديسبلاي إرجو بالذكاء الاصطناعي. وتستخدم الشاشة كاميرا لترجمة إيماءات المستخدم وتعديل ارتفاع وعرض الشاشة بما يتناسب مع وضع المستخدم، وهو ما يعني أن المشاهد سيظل يتابع الجهاز من أفضل زواية ممكنة دون أن يضطر إلى البقاء على وضع واحد لفترة طويلة أو التحرك لتعديل وضع الشاشة.

ويمكن ضبط إعدادات حركة الشاشة على ثلاثة أوضاع حسب تفضيلات المستخدم وهي وضع حركة الذكاء الاصطناعي ووضع الحركة المستمرة ووضع الحركة الدورية. وحتى الآن، لم تكشف الشركة عن أسعار هذه الشاشات الجديد، أو مواعيد طرحها في الأسواق.