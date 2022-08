شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "سبيس إكس" تطلق 46 قمرا صناعيا إلى مدار الأرض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نجحت شركة "سبيس إكس" الأمريكية الخاصة الثلاثاء 30 أغسطس في إطلاق صاروخ "فالكون 9" بدفعة جديدة من الأقمار الصناعية صغيرة الحجم "ستارلينك".

وأطلق الصاروخ الساعة 22.40 بالتوقيت المحلي (الساعة 08.40 يوم 31 أغسطس بتوقيت موسكو) من قاعدة "فاندربرغ" الجوية بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية.

وقد أوصل الصاروخ إلى مدار الأرض 46 قمرا صناعيا بحجم صغير جدا.

يذكر أن المرحلة الأولى للصاروخ سبق لها أن استخدمت 6 مرات، وينوي أخصائيو "سبيس إكس" إعادتها هذه المرة إلى الأرض. ويتوقع أن يهبط برفق هذا الجزء من الصاروخ أوتوماتيكيا على منصة Of Course I Still Love You العائمة في المحيط الهادئ. وتسمح هذه التكنولوجيا بالتخفيض من كلفة إطلاق الصواريخ.

يذكر أن شبكة الأقمار الصناعية "ستارلينك" تُخصص لضمان وصول الإنترنت بفضل تشغيل عدد كبير من الأقمار الصناعية بوزن 260 كلغ. وسيكلّف إطلاق 11000 قمرا صناعيا شركة "سبيس إكس" 10 مليارات دولار. ويقول خبراء الشركة أن سرعة الإنترنت 1 غيغابايت في الثانية التي تضمنها "سبيس إكس" تناسب مقياس 5G.

يذكر أن "سبيس إكس" قد أطلقت إلى مدار الأرض منذ مايو عام 2019 ما يزيد عن 2500 قمر صناعي.

روسيا بحاجة إلى مئات الأقمار الصناعية يتم إنتاجها كل عام في عدة مصانع بواسطة خط التجميع.



أعلن ذلك، يوري بوريسوف، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية على قناته "تليغرام"، وذلك أثناء زيارته التفقدية لشركة "غازبروم، للأنظمة الفضائية" الروسية، حيث قال:" من الضروري الانتقال إلى معيار صناعي جديد لإنتاج الأقمار الصناعية وتقديم الخدمات، بما في ذلك إنتاج أقمار صناعية عن طريق خط تجميع في مصنع واحد أو بضعة مصانع، لنتمكن من إطلاق عشرات الأقمار الصناعية كل عام فالطلب عليها سيزداد من عام إلى آخر".

وبحث مدير عام "روس كوسموس" مستقبل التعاون في المجال الفضائي مع نائب رئيس إدارة شركة "غازبروم" فيتالي ماركيلوف، حيث شدد بوريسوف تشكيل مجموعات من الأقمار الصناعية في مدار الأرض. وقال: "هذا الخيار وحيد ولا بد منه".

أعلنت شركة "ICEYE" الفنلندية، المختصة في المراقبة باستخدام صور الأقمار الصناعية، أنها ستسمح للقوات الأوكرانية بالوصول إلى أقمارها الصناعية، والتي ستوفر صورا بمعدل تحديث مرتفع.

ووقع الفنلنديون عقدا مع مؤسسة "سيرغي بريتولا" الخيرية، والتي ستوفر للحكومة الأوكرانية إمكانية التقاط صور من الأقمار الصناعية.

وذكر البيان الصحفي الذي نشرته الشركة أنه "كجزء من الاتفاقية، ستنقل "ICEYE" القدرات الكاملة لأحد أقمارها الصناعية الموجودة بالفعل في المدار، لتستخدمها الحكومة الأوكرانية عبر المنطقة. وستقوم شركة "ICEYE" بتشغيل القمر الصناعي. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر "ICEYE" إمكانية الوصول إلى كوكبة من الأقمار الصناعية، مما سيسمح للقوات المسلحة الأوكرانية باستقبال صور الأقمار الصناعية الرادارية للمواقع الحرجة مع معدل تحديث مرتفع".

وحسب التقرير، في بعض الأحيان تكون معظم الأرض مغطاة بالغيوم أو الظلام، وعلى عكس الأقمار الصناعية التقليدية لرصد الأرض، يمكن لأقمار التصوير بالرادار الصغيرة الخاصة بـ "ICEYE" توفير صور عالية الدقة للأرض أثناء النهار والليل وعبر السحب.

وأوضحت الشركة: "بعبارة أخرى، يمكنهم جمع الصور والبيانات من أي جزء من الأرض عدة مرات في اليوم مع الموثوقية اللازمة لاتخاذ قرارات مهمة".

وأطلقت "ICEYE" حتى الآن، بنجاح 21 مركبة فضائية، وتشغل أكبر أسطول في العالم من أقمار الرادار الصناعية التجارية.