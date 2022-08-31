شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة وزراء تونس تطلع نظيرتها الفرنسية على مجهودات استكمال التحول السياسي ببلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلعت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بدون، نظيرتها الفرنسية إليزابيث بورن، على المجهودات المبذولة لاستكمال التحول السياسي ببلادها، في إطار الخيار الديمقراطي وفق ما جاء بخارطة الطريق التي وضعها الرئيس التونسي على أساس تطلعات الشعب الذي يرنو إلى مناخ سياسي واقتصادي يتميز بالاستقرار واحترام القانون والحريات.



جاء ذلك خلال جلسة عمل ثنائية ببين الجانبين بقصر ماتينيون بالعاصمة الفرنسية "باريس"، حيث تم استعراض روابط الصداقة التاريخية والمتميزة ومختلف أوجه التعاون بين البلدين.



وأكدت رئيسة الحكومة التونسية على طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تربط بلادها بفرنسا وحرص رئيسي الدولتين قيس سعيد وإيمانويل ماكرون على تعزيزها في جميع المجالات مع العمل على إحكام التنسيق الدائم بينهما.



ونوّهت بودن بمستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين، مثمنة دعم فرنسا ومساعدتها لتونس في رفع التحديات الاجتماعية والاقتصادية جراء جائحة "كورونا" والحرب الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أهمية الدعم لدي المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات المانحة.