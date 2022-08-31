شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في المغرب تصل لمليون و264 ألفا و388 حالة. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت وزارة الصحة المغربية 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى مليون و264 ألفا و388 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، مساء الثلاثاء، أنه تم خلال نفس الفترة تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة بالفيروس ليصبح العدد الإجمالي للمتوفين 16 ألفا و273 حالة، كما تم تسجيل 56 حالة شفاء إضافية ليصل إجمالى حالات التعافي إلى مليون و247 ألفا و708 حالات.