شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق مهددا بالاستقالة: سأعلن خلو منصبي إذا تعقدت الأمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي: لن أترك مسؤوليتي أمام الشعب، وسأعلن خلو منصبي في الوقت المناسب إذا تعقدت الأمور.

وأضاف مصطفى الكاظمي، خلال كلمه له للشعب العراقى، أن الفشل السياسي المزمن تسبب في إراقة الدماء، متابعا: العار لكل من تسبب في إراقة الدم العراقي سواء بالقول أو الفعل.

وهدد مصطفى الكاظمي بالاستقالة إذا استمرت الأوضاع السياسية المعقدة..

وقال رئيس وزراء العراق، إنه يجب الكشف عن المتورطين في إطلاق الصواريخ والنار في المنطقة الخضراء، متابعا: ليس هناك أي شخص أو قوة فوق مصالح العراق.