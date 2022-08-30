شكرا لقرائتكم خبر عن 16 ألف موظف فى خدمة ضيوف الرحمن فى موسم العمرة بمطار الملك عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة أيمن بن عبد العزيز أبو عباة، اعتماد الخطة التشغيلية لموسم العمرة لهذا العام بمتابعة من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، مشيراً إلى أن مرتكزات الخطة تتضمن القدرة على استيعاب صالات ومرافق مطار الملك عبد العزيز وتوظيف القدرة التشغيلية وكفاية الكوادر البشرية وذلك بالتعاون مع القطاعات الأمنية والحكومية والتشغيلية.وفق سفارة السعودية بالقاهرة.

وحول الطاقة البشرية للعاملين في موسم العمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي أوضح أبو عباة، أن عدد العاملين في فترة الذروة يصل إلى نحو 16 ألف موظف من مختلف القطاعات الحكومية والأمنية والتشغيلية، التي تعمل في المطار لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءاتهم؛ لافتاً النظر إلى أن مطارات جدة تتطلع لتحقيق المستهدفات رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وأوضح أن الخطة التشغيلية تتضمن القيام بكافة الاستعدادات لاستقبال المعتمرين هذا العام وحتى نهاية الموسم؛ من خلال العمل على تطبيق المعايير المعتمدة بمشاركة 27 جهة الأمنية والحكومية والتشغيلية ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن؛ لتحقيق أعلى معايير السلامة والأمن والراحة وانسيابية الحركة لضيوف الرحمن وتفعيل دور غرفة العمليات المشتركة لاتخاذ القرارات التشغيلية اللازمة.

وأشار إلى أنه روعي في الخطة التشغيلية لموسم العمرة التوظيف الأمثل لكل الإمكانات المتاحة التي يوفرها المطار بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين وضيوف الرحمن ويضمن مرونة عالية في الحركة التشغيلية على مدار الساعة مع توفر جميع الخدمات.

وأضاف أبو عباة؛ أنه وفقاً للخطة فإن حصة مطار الملك عبد العزيز الدولي من المعتمرين لهذا الموسم تصل إلى 750,000 ألف معتمر شهرياً، وقد وفرت شركة مطارات جدة الإمكانيات التشغيلية والكوادر البشرية بتشغيل ثلاث صالات وهي: مجمع صالات الحج والعمرة، والصالة "1"، والصالة الشمالية لخدمة المعتمرين هذا العام بأقصى درجات الراحة، كما جرى خلال مرحلة استقبال المعتمرين ووفق الخطة التشغيلية في مجمع صالات الحج والعمرة تشغيل كافة الصالات وعددها 14 صالة للقدوم والمغادرة، إضافة إلى تشغيل 20 استراحة مكيفة لضيوف الرحمن في المنطقة العامة للاستفادة القصوى من مرافق المطار المتاحة، حيث جرى تفعيل مجمع صالات الحج والعمرة بشكل دائم بعد موسم حج 1443هـ.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة إلى أن صالات السفر التي تخدم ضيوف الرحمن تستقبل من 60% إلى 70% من المعتمرين وتعد من أكبر الصالات في العالم إذ يبلغ حجم الصالات الثلاث التي تستقبل ضيوف الرحمن 1.3 مليون متر مربع، كما سيتم استقبال قرابة 30% من المعتمرين عبر الصالة رقم 1 وقرابة 10% من الصالة الشمالية، بقدره استيعابية تصل يومياً إلى 127 ألف مسافر، ويبلغ إجمالي مساحة مجمع صالات الحج والعمرة 510 آلاف متر مربع، وعدد الجسور المتحركة فيها 10 جسور، تضم 14 صالةَ سفر تستوعب في اليوم الواحد 45000 مسافر قادم و42000 مسافر مغادر، إضافة إلى 222 منصة للجوازات و166 منصة لإنهاء إجراءات السفر، كما تبلغ مساحة "الصالة 1" 810 آلاف متر مربع تستقبل الرحلات المجدولة، وتوفر 80 جهازَ خدمة ذاتية، و 220 كاونتر، لإنهاء إجراءات قبول الأمتعة و56 منصة لإنهاء إجراءات الجوازات و46 بوابةً لخدمة مرتبطة بجسور الركاب التي تنقلهم مباشرة إلى الطائرة، إضافة إلى 12 بوابة للحافلات، و"الصالة الشمالية تبلغُ مساحتها 55 ألف متر مربع ، 54 منصةً لإنهاء إجراءات السفر، فيما توجدُ بها 6 منصاتٍ للخدمة الذاتية تحتوي على 55 منصةً للجوازات، لتستوعب 1919 موقفاً للسيارات.