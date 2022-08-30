شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العالمية تكشف عن تباطؤ وباء جدري القرود في أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إنها لاحظت علامات "مشجعة" على تباطؤ وباء جدري القرود في أوروبا وأنها تسير "في الاتجاه الصحيح".

وقال المدير الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية هانز كلوجه "هناك بعض العلامات المبكرة المشجعة مثل تلك التي لاحظناها في فرنسا وألمانيا والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة ودول أخرى، على أن الوباء يتباطأ على الأرجح".

الصحة العالمية: لاحظنا علامات "مشجعة" على تباطؤ وباء جدري القرود في أوروبا



وأضاف خلال مؤتمر صحفي "الأمور تسير في الاتجاه الصحيح (ولكن) لإحراز تقدم نحو القضاء على المرض في منطقتنا، يجب أن نضاعف جهودنا بشكل عاجل". وتشمل المنطقة الأوروبية 53 دولة من الاتحاد الأوروبي إلى جانب تركيا وتركمانستان وروسيا وإسرائيل.

وقد سجلت المنطقة أكثر من 22 ألف إصابة في 43 دولة، وهو ما يمثل أكثر من ثلث عدد الإصابات المسجلة عالميًا.

في الأسبوع الماضي، أبلغت منظمة الصحة العالمية عن انخفاض بنسبة 21% في الحالات الجديدة في جميع أنحاء العالم بعد أربعة أسابيع متتالية من الارتفاع.

وللقضاء على انتشار الفيروس في أوروبا، توصي منظمة الصحة العالمية بالحفاظ على تدابير المراقبة وتطعيم فئات مستهدفة وتحديد حالات الاتصال والاهتمام بمجتمع المثليين الذين ينتشر الفيروس بينهم بشكل أساسي.

واستشهد كلوجه بالبرتغال حيث "في غياب حملة تلقيح كاملة، تمكنا من الحد من الزيادة في عدد الحالات من خلال تغيير السلوك ومتابعة المجتمعات المحلية".

وجدري القرود هو مرض نادر ينتج عن الإصابة بفيروس جدري القرود، والذي يسبب أعراضا مشابهة لأعراض الجدري، حيث يبدأ بالحمى والصداع وآلام العضلات والإرهاق ويمكن أن يكون قاتلا.

وينتقل جدري القرود إلى الأشخاص من مختلف الحيوانات البرية، مثل القوارض والرئيسيات، لكن يمكن أيضا أن ينتقل بين الأشخاص بعد الاتصال الوثيق.

ويقول مسؤولو الصحة إن الفيروس ينتشر في المقام الأول عن طريق الاتصال الجسدي لفترات طويلة، ولكن يمكن أن ينتقل أيضا عن طريق البياضات والملابس المشتركة. وشكل الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال حتى الآن نحو 99% من الحالات المؤكدة.

وتعد الفاشيات الحالية المبلغ عنها منذ مايو/ أيار 2022 هي الأولى التي يتم الإبلاغ عنها خارج إفريقيا دون أي صلة بالمناطق الموبوءة.

كشفت منظمة الصحة العالمية، الخميس، عن أن عدد الإصابات الجديدة بجدري القرود تراجع في مختلف أنحاء العالم.

وقالت المنظمة إنه في الأسبوع من 15 إلى 21 أغسطس/آب، كانت هناك إصابات أقل بواقع 21% من الأسبوع السابق عليه. وفي الأسابيع الأربعة السابقة، كانت الأعداد ترتفع.

وأضافت "هذا التراجع قد يعكس علامات مبكرة على تراجع الحالات في المنطقة الأوروبية وهو الأمر الذي سيحتاج لتأكيده لاحقا".

وتشمل المنطقة الأوروبية 53 دولة من الاتحاد الأوروبي إلى جانب تركيا وتركمانستان وروسيا وإسرائيل.

وفي منطقة أمريكا الشمالية والجنوبية ما زالت الأعداد في ازدياد. وبشكل عام في مختلف أنحاء العالم جرى تسجيل 5907 حالات خلال الأسبوع مقارنة بـ7477 في الأسبوع السابق عليه.

وفي المجمل، جرى إبلاغ منظمة الصحة العالمية بنحو 41 ألفا و600 إصابة و12 وفاة من 96 دولة منذ بداية العام.

يشار إلى أن ألمانيا بين الأربع دول ذات أعلى معدلات الإصابة. ولدى الولايات المتحدة أكثر من 14 ألف إصابة تليها إسبانيا والبرازيل وألمانيا.

وجدري القرود هو مرض نادر ينتج عن الإصابة بفيروس جدري القرود، والذي يسبب أعراضا مشابهة لأعراض الجدري، حيث يبدأ بالحمى والصداع وآلام العضلات والإرهاق ويمكن أن يكون قاتلا.

وينتقل جدري القرود إلى الأشخاص من مختلف الحيوانات البرية، مثل القوارض والرئيسيات، لكن يمكن أيضا أن ينتقل بين الأشخاص بعد الاتصال الوثيق.

ويقول مسؤولو الصحة إن الفيروس ينتشر في المقام الأول عن طريق الاتصال الجسدي لفترات طويلة، ولكن يمكن أن ينتقل أيضا عن طريق البياضات والملابس المشتركة.

وشكل الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال حتى الآن نحو 99% من الحالات المؤكدة.

وتعد الفاشيات الحالية المبلغ عنها منذ مايو/ أيار 2022 هي الأولى التي يتم الإبلاغ عنها خارج إفريقيا دون أي صلة بالمناطق الموبوءة.