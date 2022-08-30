شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يوجه بفتح الجسر المعلق وسط بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بفتح الجسر المعلق وسط بغداد.

وحسب وكالة الانباء العراقية قالت العمليات المشتركة العراقية، ان "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اوعز اليوم، لنائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري بفتح الجسر المعلق وسط بغداد أمام حركة السير".

وكان قد أشاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بدعوة السيد مقتدى الصدر الى وقف العنف، موضحا انها تمثل أعلى مستويات الوطنية والحرص على حفظ الدم العراقي، لافتا إلى أن كلمته تحمل الجميع مسؤولية اخلاقية ووطنية بحماية مقدرات العراق والتوقف عن لغة التصعيد السياسي والامني والشروع في الحوار السريع المثمر لحل الازمات، وذلك بحسب ما نشره الكاظمي على تويتر.