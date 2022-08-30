شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السعودية: ندعم كافة الجهود الرامية لتجنيب العراق الانقسام والصراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنها تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث الجارية في العراق، معربةً عن أسفها لما آلت إليه التطورات من سقوط عددٍ من الضحايا وإصابة آخرين.

ودعت جميع الأطراف والقوى السياسية في العراق إلى الوقوف صفاً واحداً للحفاظ على مقدرات ومكتسبات العراق وشعبه، مؤكدة دعم كافة الجهود الرامية إلى تجنيب العراق وشعبه الشقيق ويلات الانقسام والصراع الداخلي.

وحثت المملكة جميع الأطراف والقوى السياسية في العراق إلى اللجوء للحلول السلمية لمعالجة مطالب الشعب العراقي، بما يضمن الأمن والاستقرار والازدهار للبلاد وشعبها.