شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق الإنسان" باليمن: أكثر من ثلاثة آلاف انتهاك ضد المدنيين خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت لجنة حقوق الإنسان في اليمن، 3 آلاف و 609 انتهاكات ارتكبتها جماعة الحوثي ضد المدنيين في كافة المحافظات اليمنية خلال الفترة من أول يوليو 2021 حتى 31 يوليو الماضي.