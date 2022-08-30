شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء مقرات بعض المسئولين العراقيين داخل المنطقة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، أن مقرات بعض المسؤولين العراقيين داخل المنطقة الخضراء أخليت بالتزامن مع تجدد الاشتباكات في العاصمة بغداد.

وحسب موقع سبوتنيك، أخلى "رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، ورئيس الجمهورية برهم صالح، والقيادي عمار الحكيم مقراتهم".

غير أن مدير مكتب المالكي، صرح أن "زعيم تحالف دولة القانون في مكتبه وبيته ولم يغادره أصلا منذ بداية الاعتصام الصدري وحتى اليوم"، مشددا على أن "كل ما يصدر خلاف ذلك من أخبار هو غير حقيقي، وأن المالكي متواجد ويزاول عمله ولم يغادر ويجري اتصالاته مع القادة العراقيين لمتابعة الوضع والعمل على إيجاد الحلول وعودة الاستقرار".

يأتي ذلك بعدما اقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء بعد خروج المتظاهرين.