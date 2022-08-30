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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تجلب القهوة فوائد صحية عديدة إلى جانب اليقظة وتحفيز الطاقة، فتناولها بانتظام يرتبط بانخفاض الوفيات السرطانية، وتقليل خطر الإصابة بالسمنة والسكري من النوع2.

باحثون يكشفون: هكذا تؤثر القهوة على القولون العصبي



ووفقًا للباحثة ليزا غانجهو اختصاصية أمراض الجهاز الهضمي في جامعة نيويورك: "قد يقلل استهلاك القهوة المعتدل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل متلازمة التمثيل الغذائي، أو السمنة، أو داء السكري، أو أمراض القلب والأوعية الدموية، أو بعض أنواع السرطان".

ويعتقد باحثون أن ما يجمع بين القهوة والتأثير على هذه المشاكل الصحية المختلفة هو "ميكروبيوم الأمعاء".

وقد وجدت دراسة نُشرت في مجلة "نيوترينتس" أن الاستهلاك المنتظم للقهوة يرتبط بالتغيرات في بعض مجموعات الجراثيم المعوية التي قد يلعب فيها البوليفينول الغذائي والكافيين دورًا.

وتعمل القهوة كمنشط داخل القناة الهضمية، فهي تحرّك الأمعاء وتدفع إلى الذهاب إلى الحمّام، ما يمنع نمو وتكدّس البكتريا الضارة، في الوقت الذي تحتوي القهوة فيه على عناصر نباتية تحفّز نمو البكتريا الجيدة، وهو ما يخفّف من أعراض متلازمة القولون العصبي.

ويعتبر تناول 3 فناجين قهوة يوميًا صحيًا، حيث لا ينبغي أن يزيد معدّل الكافيين اليومي عن 400 ملغ.



يمكن أن يساعد الكافيين الموجود في كوب من الشاي الصباحي الساخن أو فنجان من القهوة الناس على الشعور بالنشاط والاستعداد للمهام المقبلة. وفي حين أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي لها أيضًا فوائد صحية، لكن قد يكون له تأثير سلبي على شعرك.

وفي حديثها لصحيفة ذا صن البريطانية، أوضحت الدكتورة سارة كايات أن الشاي الأسود يمكن أن يمنع الجسم من امتصاص الحديد بسبب العفص، وهذا يزيد من خطر نقص الحديد، مما قد يؤدي إلى تساقط الشعر. ويحتوي الشاي على نحو 11 في المائة من التانين، مقارنة بنسبة 4.6 في المائة الموجودة في القهوة.

والعفص عبارة عن مجموعة من الجزيئات الحيوية توجد أيضًا في خشب الأشجار واللحاء وأوراق النبات. وتوصي الدكتورة كايات بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين معين لمكافحة ذلك. وقالت الدكتورة كايات "بالمقابل، الأطعمة الغنية بفيتامين سي تساعد في امتصاص الحديد".

وأوضحت كايات أيضًا إن فقدان ما بين 100 إلى 150 شعرة يوميًا أمر معتاد، لكن الإجهاد يمكن أن يزيد من هذا العدد، وأضافت "فروة الرأس الصحية مهمة للغاية لأن البصيلات التي تتأثر بالعدوى وقشرة الرأس والزيت والأوساخ قد تؤثر على نمو الشعر. وتشمل العلامات التي تدل على أن فروة رأسك قد لا تكون صحية: الحكة، والتقشر أو قشرة الرأس، والاحمرار، والزيوت، والبقع أو النتوءات".

وبالمثل، أظهرت الأبحاث أن شرب القهوة يمكن أن يقلل من امتصاص الحديد. ووجدت تجربة أجراها المركز الطبي بجامعة كانساس في الولايات المتحدة عام 1983 أن كوبًا واحدًا من القهوة مع وجبة هامبورجر قلل من امتصاص الحديد بنسبة 39%، وبنفس الوجبة، قلل شرب الشاي من امتصاص الحديد بنسبة 64%. وكشفت الدراسة أنه كلما زادت قوة فنجان الشاي أو القهوة، قل امتصاص الحديد.

وأظهرت دراسة منفصلة أجراها المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في عام 1999 أن شرب كوب من القهوة سريعة الذوبان مع وجبة الخبز يقلل من امتصاص الحديد بنسبة 60 إلى 90 في المائة، حسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وجدت دراسة جديدة أن شرب ما بين 3 و5 فناجين من قهوة الإسبريسو يرتبط بارتفاع مستوى الكولسترول، خاصة لدى الرجال. وأظهرت بيانات جديدة أن الطريقة المستخدمة في تحضير هذه النوعية من القهوة تؤثر على كمية بعض العناصر التي تبقى في الكوب وترتبط بارتفاع الكولسترول.

وقالت الدراسة التي نشرها موقع "فري ويل هيلث"، إن مشروب الإسبريسو يحتوي على نسبة متوسطة من مواد كيميائية مثل كافيستول، وكاهويل والتي ترتبط بزيادة الكولسترول الضار. كما تحتوي القهوة الفرنسية على نسبة أعلى من هذه المركبات مقارنة بالقهوة المفلترة.

وقام باحثون من النروج بمراجعة بيانات 20 ألف شخص أعمارهم فوق الـ 40، وتبين أن من يتناولون 3 إلى 5 أكواب من الإسبريسو يوميًا بينهم لديهم ارتفاع في المستوى الإجمالي للكولسترول، وأن هذا التأثير كان أوضح لدى الرجال.

وبينت الدراسة أن تناول 6 أكواب من القهوة المغلية ارتبط بارتفاع الكولسترول الإجمالي لدى النساء، وليس لدى الرجال.

ونصحت نتائج الدراسة بتقليل استهلاك الإسبريسو إلى فنجانين يوميًا على الأكثر، وبالتالي تقليل نسبة المركبات غير الصديقة للقلب.

وتُعرف القهوة بفوائد عديدة، لكن تلعب نوعية البن وطريقة تحضيره دورًا هامًا في حصول الجسم على هذه الفوائد.