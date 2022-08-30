شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السودانى يتوجه إلى جوبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى رئيس الدورة الحالية لمنظمة "الإيقاد" الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم إلى جوبا، بجمهورية جنوب السودان، فى زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، للمشاركة فى تخريج القوات المشتركة المدمجة والتى نصت عليها اتفاقية سلام جنوب السودان الموقعة بالخرطوم.