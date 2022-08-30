شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: القبض على مجموعة إرهابية تنتمى لداعش بإقليم كردستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية أسايش غرب السليمانية فى إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، اعتقال مجموعة إرهابية تنتمى لتنظيم داعش، قامت بنشر منشورات فيها عبارات تكفيرية فى ناحية بازيان.

وذكرت المديرية، فى بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" ، "أنه خلال الأيام الماضية جرى ملاحظة منشورات وشعارات لأفكار داعش في بعض الأماكن العامة فى ناحية بازيان".

وأضافت أن عدد الإرهابيين الذين تم مراقبتهم واعتقالهم هم أربعة وجميعهم من أهالي بازيان، واعترفوا بعزمهم القيام بأعمال إرهابية ضد مؤسسات حكومية في المنطقة لزعزعة السلم الأهلي".