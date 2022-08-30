شكرا لقرائتكم خبر عن العمليات المشتركة العراقية تنفى القيام بعمليات إنزال قناصين على مباني المنطقة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الثلاثاء، قيام ‏طائرات بعمليات انزال لقناصين على سطوح مباني المنطقة الخضراء، فيما أشارت إلى أن العراق أمانة في أعناق الجميع.

وكانت قد أفادت مصادر إعلامية اليوم الثلاثاء بارتفاع عدد القتلى فى العراق إلى 30 شخصا.

ودفعت الاشتباكات وحدات من الجيش وأجهزة الأمن العراقية للتدخل والسيطرة على القصر الجمهوري بالقوة وإخلائه من أنصار التيار الصدري الذين اقتحموه إثر إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي احتجاجا على عدم رغبة الحكومة العراقية بإجراء انتخابات نيابية مبكرة في ظل انعدم إمكانية تشكيل ائتلاف شيعي ذو أغلبية في البرلمان العراقي.