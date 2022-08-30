واشنطن تدعو الأطراف المعنية فى العراق للسعى بالسبل السلمية لإيجاد الحلول

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القاهرة - سامية سيد - دعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الأطراف المعنية فى العراق بالتزام الهدوء والسعى بالسبل السلمية لإيجاد الحلول لمواجهة الأزمة فى البلاد .

وأكد نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل ، حسبما أفادت قناة " الحرة " الأمريكية ، أن واشنطن على علم بالاضطرابات فى العراق ، داعيا اتباع التيار الصدرى إلى احترام ممتلكات الدولة .

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت عن فرض حظر كامل للتجوال في العاصمة بغداد، ابتداء من الساعة 3:30 مساء أمس وحتى إشعار آخر، ثم لحقها إعلان حظر التجوال في كل أنحاء العراق اعتبارا من الساعة السابعة مساء.

وقرر الكاظمي، تعليق جلسات مجلس الوزراء "حتى إشعار آخر"، إثر اقتحام "القصر الجمهوري"، مقر اجتماعات الحكومة، وذلك بعد إعلان مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسى.

ويشهد العراق مواجهة متصاعدة بين أنصار التيار الصدري بقيادة الصدر، و"الإطار التنسيقي" وهو تجمع أحزاب شيعية بقيادة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكى، وعرقلت الخلافات السياسية منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2021 انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.