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"التعاون الإسلامى" تحث الأطراف العراقية على ضبط النفس ووقف العنف

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القاهرة - سامية سيد - دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى حسين إبراهيم طه اليوم الثلاثاء، الأطراف العراقية إلى ضبط النفس ووقف العنف وتجنب التصعيد فى العراق.

وحث الأمين العام للمنظمة - حسبما نقلت قناة ( الإخبارية) - الأطراف العراقية على ضبط النفس وتجنب التصعيد وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أية اعتبارات أخرى من أجل حماية أمن العراق واستقراره وسلامة شعبه، مؤكدا وقوف منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب الحكومة والشعب العراقي في كل جهد يرمي إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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