شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامى" تحث الأطراف العراقية على ضبط النفس ووقف العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى حسين إبراهيم طه اليوم الثلاثاء، الأطراف العراقية إلى ضبط النفس ووقف العنف وتجنب التصعيد فى العراق.