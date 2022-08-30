شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة سامسونج تطلق هاتفها الذكي Galaxy A04 الجديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق هاتفها الذكي Galaxy A04 الجديد.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن جهازها الجديد من الفئة الأساسية يمتاز بكاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابيكسل وذاكرة وصول عشوائي بسعة حتى 8 جيجابايت وبطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة.

شركة سامسونج تطلق هاتفها الذكي Galaxy A04 الجديد



وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي الجديد على شاشة قياس 6.5 بوصة تعمل بدقة الوضوح x 720 1600 بيكسل، وتظهر بالجانب الأمامي فتحة الكاميرا الأمامية وحافة سفلية عريضة، وتعمل كاميرا السيلفي بدقة 5 ميجابيسكل مع مستشعر العمق بدقة 2 ميجابيكسل.

وتروج الشركة الكورية الجنوبية لهاتفها الذكي الجديد من خلال تجهيزه بكاميرا رئيسية بمستشعر جديد بدقة 50 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/1.8، ويتوافر هاتف سامسونج Galaxy A04 الجديد بذاكرة وصول عشوائي سعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت مع ذاكرة داخلية بسعة من 32 إلى 128 جيجابايت، ويمكن زيادة السعة التخزينية حتى واحد تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.



ويدعم الهاتف الذكي الجديد من سامسونج تقنية الواي فاي Wi-Fi 5 (802.11ac) وتقنية البلوتوث 5.0 مع توافر بطارية بسعة 5000 مللي أمبير ساعة، ويتم توريد الهاتف الذكي بنظام One UI 4.1 الذي يستند إلى إصدار جوجل أندرويد 12، ولم تفصح الشركة الكورية الجنوبية عن موعد طرح هاتفها الذكي Galaxy A04 الجديد في الأسواق العالمية أو أسعاره المتوقعة في أسواق المنطقة العربية.

لاستعادة مكانتها في سوق الأجهزة الذكية، تستعد شركة هواوي لإطلاق هاتفها الجديد الذي تأمل من خلاله أن تنافس سامسونج.

وأعلنت شركة Huawei أنها ستعقد مؤتمر إطلاق منتج جديد في 6 سبتمبر/ أيلول المقبل. وفي هذا الحدث، ستكشف الشركة رسميًا عن سلسلة Huawei Mate 50 الرائدة.



هذه السلسلة الرئيسية الجديدة لديها الآن شهادة 3C الصينية. هذا يدل على أن الشركة تقوم بالفعل باستعدادات نهائية قبل الإطلاق الرسمي للهاتف بموديلاته الثلاث.

وتشير بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية إلى أن الهاتف المنتظر سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بزجاج متين جدا مقاوم للصدمات والخدوش، وسيجهز بشاشة بمقاس 6.56 بوصة، دقة عرضها (2800/1225) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها نحو 400 شمعة/م.

والهاتف سيعمل بكفاءة عالية مع مختلف أنواع البيانات ومع شبكات 5G بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 المتطور وذواكر الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت، كما سيجهز بذواكر داخلية 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

وستحصل الكاميرا الرئيسية فيه على 3 عدسات العدسة الرئيسية ستكون بدقة 50 ميجابيكسل، كما ستجهز بعدسة لتصوير الماكرو، أما كاميرته الأمامية فستكون بدقة 32 ميجابيكسل.

وسيعمل الهاتف بنظام HarmonyOS، كما سيزود بمنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 65 واطا.

كشفت سامسونج عن شاشة مميزة كبيرة الحجم طورتها لمحبي ألعاب الفيديو ومستخدمي الحواسب.

وأكثر ما يميز شاشة Odyssey Arc من بين شاشات الألعاب هو حجمها الكبير إذ أتت بمقاس 55 بوصة، كما جاءت منحنية بمعدل انحناء 1000R، وثبتت على محور متحرك يمكن من إدارتها لتكون أفقية أو عمودية.



وجاءت الشاشة بأبعاد "16:9"، ودقة عرض عالية تعادل (3840/2160) بيكسل، ومعدل تردد كبير يعادل 165 هيرتزا، ونسبة تباين تبلغ 1،000،000:1.

وتدعم هذه الشاشة تقنية Quantum Mini LED التي تمنحها 16384 من مستويات اللون الأسود، كما تدعم أجهزة Ark Dial التي تمكن من إمكانية التحكم بأربع شاشات عن بعد.

وزودتها سامسونج بأربع منافذ HDMI لوصلها مع مختلف الحواسب والأجهزة الإلكترونية، ونظام إضاءة خلفي مميز الألوان، والأبرز من ذلك هو أن المستخدم يمكنه تقسيم الشاشة إلى 3 أجزاء افتراضية للتحكم بعدة ألعاب أو صفحات إنترنت عند تدوير هذه الشاشة لتكون بالوضع العمودي.

ويمكن لهذه الشاشة دعم ألعاب الفيديو أو المقاطع المصورة التي تأتي بدقة 4K، أما سعرها في الأسواق العالمية فمن المتوقع أن يصل إلى 3500 دولار.