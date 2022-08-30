شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سبب آثار جانبية شائعة "رُبطت" بعقاقير واسعة الاستخدام.. دراسة توضح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لا تسبب العقاقير المخفضة للكوليسترول عادة آلام العضلات وضعفها، على الرغم من إدراجها كآثار جانبية رسمية من قبل مسؤولي الصحة في جميع أنحاء العالم، وفقا لدراسة جديدة.

سبب آثار جانبية شائعة "رُبطت" بعقاقير واسعة الاستخدام.. دراسة توضح

ووجدت مراجعة تاريخية أن أدوية خفض الكوليسترول مسؤولة عن أقل من 10% من حالات الأوجاع والآلام لدى المرضى الذين يتناولونها.

وربما تكون الأعراض مجرد علامات طبيعية للشيخوخة، وفقا لدراسة أجرتها جامعة أكسفورد.

ويقول الباحثون إن النتائج ستساعد المرضى والأطباء على "اتخاذ قرارات مستنيرة" عند التفكير فيما إذا كان ينبغي عليهم التوقف عن تناول أقراص الدواء.

وقال كبير الباحثين البروفيسور كولين بايجنت، عالم الأوبئة في أكسفورد، إنه إذا كان المريض الذي يتناول الستاتين يعاني من آلام في العضلات، فمن المرجح أن يكون ذلك لأسباب أخرى.

وأضاف: "يجب أن يستمر العلاج بالستاتين حتى يتم استكشاف الأسباب المحتملة الأخرى".

ونظرت الدراسة، التي نُشرت في The Lancet، في معدلات الآثار الجانبية في 155000 مريض تناولوا الستاتين أو الدواء الوهمي في 23 تجربة عشوائية.

وفي المجموع، أفاد 27.1% من المرضى الذين تناولوا الأدوية بألم أو ضعف في العضلات، مقارنة بـ 26.6% من أولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي.

وبعد السنة الأولى من العلاج، لم يكن هناك فرق بين أولئك الذين تم إعطاؤهم الستاتين وأولئك الذين تم إعطاؤهم أقراصا وهمية.

ووجد الباحثون أن الجرعات الأقوى تحمل مخاطر أعلى قليلا من مشاكل العضلات، لكن معظم الحالات خفيفة.

وقالت الدكتورة كريستينا ريث، المعدة الرئيسية المشتركة للدراسة والباحثة في جامعة أكسفورد: "يُظهر بحثنا أنه في حين أن الأشخاص الذين يخضعون للعلاج بالعقاقير المخفضة للكوليسترول قد تظهر عليهم أعراض عضلية، فمن المهم ملاحظة أن الأشخاص الذين لا يتناولون العقاقير المخفضة للكوليسترول يصابون عادة بمثل هذه الأعراض. وبالنسبة للأشخاص الذين يتناولون العقاقير المخفضة للكوليسترول والذين تظهر عليهم أعراض عضلية، فإن العقاقير المخفضة للكوليسترول في معظم الأحيان لن تكون السبب. نأمل أن تساعد هذه النتائج الأطباء والمرضى على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن البدء أو الاستمرار في العلاج بالعقاقير المخفضة للكوليسترول، مع الأخذ في الاعتبار فوائده الهامة المعروفة في الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

ويسرد موقع NHS آلام العضلات وضعفها كاثنين من الآثار الجانبية الأكثر شيوعا، إلى جانب الصداع والمرض ومشاكل الجهاز الهضمي والأرق وانخفاض عدد الصفائح الدموية.

لكن فريق أوكسفورد يقول إن الخطر الضئيل لألم العضلات يجب التأكيد عليه وموازنة فوائد الستاتين.

وقال البروفيسور بايجنت: "يهتم منظمو الأدوية في جميع أنحاء العالم بالحفاظ على سلامة المرضى. وحتى الآن، كانوا يعتقدون أن أفضل طريقة لفعل ذلك هي الحصول على هذه التحذيرات حول احتمال حدوث آلام في العضلات. ما أظهرناه في الواقع هو أن هذه ليست أفضل طريقة لخدمة المرضى لأن المرضى يأخذون هذه المعلومات، وفي اللحظة التي يصابون فيها بألم في العضلات، فإنهم يشكون في العقاقير المخفضة للكوليسترول وهذا يقود العديد منهم إلى إيقاف الستاتين، ما يضعهم في الواقع في طريق الأذى. لذا علينا محاولة تغيير التوازن، والعمل مع المنظمين للقيام بعمل أفضل في الإبلاغ عن المخاطر".

وبشكل عام، كان هناك زيادة بنسبة 7% في خطر الإصابة بآلام العضلات أو ضعفها من العقاقير المخفضة للكوليسترول خلال العام الأول، في المتوسط​​، مقارنة بالعلاج الوهمي.

لكن هذا اختفى بعد 12 شهرا. وارتبطت الجرعات القوية بارتفاع طفيف في المخاطر بنسبة 11% في السنة الأولى، ثم انخفضت إلى 5% بعد ذلك.

وقدّمت هذه الدراسة في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب 2022 في برشلونة.