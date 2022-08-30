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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف الطبيب البريطاني مايكل موسلي، أحد أهم الأطباء المتخصصين في مجال فقدان الوزن، عن نظام غذائي صحي لإنقاص الوزن بشكل سريع.

طبيب: تناول المزيد من قشر الموز يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان الوزن بشكل أسرع

وقال موسلي إن تناول المزيد من قشر الموز، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان الوزن بشكل أسرع إذا تم تضمينه في نظام غذائي يومي.



يعتبر الموز مفيدا للغاية لأنه يحتوي على العديد من المركبات النباتية المفيدة والفيتامينات والمعادن، مثل الألياف والبوتاسيوم وفيتامين ج وفيتامين ب 6.

ووفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس"، قد يكون لهذه العناصر الغذائية عدد من الفوائد الصحية، مثل صحة الجهاز الهضمي والقلب، لكن يجب تحديد كمية ثابتة يتم تناولها بشكل يومي.

وأشار موسلي إلى أن تلك العناصر غنية بالألياف الصحية، التي تساعد على كبح الشهية وتجعل الجسم يحرق الدهون.

فيما دعت أخصائية التغذية الأسترالية سوزي باويل، إلى تناول قشور الموز، مدعية أنها يمكن أن تكون "طريقة سهلة" لفقدان الوزن إذا تم تناولها بانتظام.

وذكرت باويل أنها يمكن أن توفر غذاء وافرا، وتحديدا لتقليص محيط الخصر لدى الشخص.

وقشور الموز مليئة بالبوليفينول والكاروتينات ومضادات الأكسدة الأخرى، التي تحارب الجذور الحرة المسببة للسرطان في الجسم، ويمكن أن يؤدي تناول المزيد منها، خاصة القشور الخضراء غير الناضجة، إلى زيادة مستويات مضادات الأكسدة، ويساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

يعتبر تناول الطعام من الأمور الطبيعية واللازمة لاستمرار حياة البشر، فيها يجدد الشخص طاقته بما يضمن له أداء مهامه اليومية دون مشكلات.

وبطبيعة الحال، تختلف الأمور كليةً وتسوء الظروف الصحية حال إضراب الشخص عن الطعام، فبهذا الأسلوب يحرم نفسه من أهم العمليات التي تضمن بقاؤه على قيد الحياة.

وفي هذا الصدد، سبق وأن كشف تقرير نشره موقع "utexas"، أن الإضراب عن الطعام يغير من طبيعة الجسم، فبمرور الوقت يخسر الشخص وزنه، ومعه ينخفض مستوي نشاطه وحركته، ويؤثر سلبًا على أجهزة الجسد مختلفة.

ومن ثم، نستعرض خلال السطور التالية، ما يطرأ على الجسم من تغيرات حال إضراب شخص ما عن الطعام، وهذا حسب ما تضمنته وثيقة "California Health Care Correctional Services".

. تختفي آلام الجوع عقب 3 أيام من بدء الإضراب.

. بداية من اليوم الرابع، يستخدم الجسم البروتين المخزن في العضلات لإنتاج الجلوكوز.

. يفقد الجسم كتلة العضلات والدهون، وتنخفض مستويات الأملاح.

. بإتمام أسبوعين من الإضراب، لا يقوى الشخص على الوقوف، لمعاناته من خمول ودوار وفقدان التوازن.

. ينخفض معدل ضربات القلب.

. باكتمال 3 أسابيع من الإضراب، يواجه الشخص مشكلات عصبية، ناجمة عن نقص فيتامين ب 1.

. يفقد الإنسان في هذه المرحلة البصر، بجانب بعض المهارات الحركية.

. ينخفض وزن الشخص لأكثر من ثلثي الوزن الطبيعي.

. يفقد الشخص القدرة على ابتلاع الماء.

. يتحول التنفس إلى عملية مجهدة.

. قد يصاب المصرب عن الطعام بفشل أعضاء الجسم.

. يعاني الإنسان على المستوى النفسي بمعاناته من اكتئاب شديد.

. في هذه المرحلة تزداد فرص وفاة الشخص، خاصةً حال تجاوز مدة الإضراب لـ شهرًا ونصف الشهر.

ليس من الضروري أن يكون الظهر مستقيما بشكل دائم عند الجلوس من أجل تخفيف آلام الظهر، بل أن الجلوس بشكل مستقيم قد يسبب تيبسا في الظهر.

وقال مجلس الصحة الخليجي إنه لا توجد وضعية جلوس صحيحة 100٪، مشيرا إلى أنه من الأفضل أن يتم تغيير وضعية الجلوس كل 30 دقيقة، وذلك حرصا على تجنب آلام الجلوس لمدة طويلة.

وأشار مجلس الصحة الخليجي إلى أنه يمكن تجنب آلام الظهر الناتجة عن الجلوس من خلال ممارسة تمارين المقاومة أو الاستطالة أسبوعيا.

إضافة إلى استخدام وسادة عند أسفل الظهر للشعور بالتحسن ودعم الظهر عند الجلوس لفترات طويلة.