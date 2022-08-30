شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز: ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات فى بغداد إلى 23 قتيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل، بوقوع اشتباكات متفرقة وإطلاق نار بمحيط المنطقة الخضراء فى وسط بغداد منذ الصباح، فيما أعلن الجيش العراقي أن المنطقة الخضراء وسط العاصمة تعرضت للقصف بـ4 صواريخ.

وقالت خلية الإعلام الأمني إن المنطقة الخضراء تعرضت لقصف بـ4 صواريخ، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

جاء في وقت قالت فيه مصادر طبية أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 23 قتيلا في الاحتجاجات العنيفة التي أشعلها إعلان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري "اعتزاله" العمل السياسي وتخلّلها اقتحام جمع من المحتجّين القصر الحكومي وأعقبتها ليلاً اشتباكات بالأسلة الرشاشة وقصف بقذائف الهاون.

وبعد اجتياح القصر الحكومي، علّق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعات مجلس الوزراء "حتى إشعار آخر"، ودعا إلى اجتماع أمني طارئ في مقر القيادة العسكرية، بعد أن دعا مقتدى الصدر إلى "التدخل بتوجيه المتظاهرين للانسحاب من المؤسسات الحكومية".وكانت قد أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق أن الحفاظ على الأمن هو مسؤولية الجميع، داعية المواطنين العراقيين إلى التعاون التام مع الأجهزة الأمنية كافة والالتزام بحظر التجوال، والابتعاد عن الشائعات المغرضة لكونها ستكون عامل رئيسي في توتر الأوضاع وإعطاء فرصة للمتربصين بالعراق.

فيما أكد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى أن التطورات الخطيرة التي جرت في العراق اليوم من اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء ودخول مؤسسات حكومية إنما تؤشر إلى خطورة النتائج المترتبة على استمرار الخلافات السياسية وتراكمها.