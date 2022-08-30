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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت االطبيبة الروسية مدينة رجابوفا، من المركز الوطني لبحوث السرطان، أن بحة الصوت وتضخم العقد الليمفاوية هي علامات أولية تشير إلى سرطان الغدة الدرقية.

ما هي العلامات المميزة لسرطان الغدة الدرقية؟

وتشير الأخصائية، إلى أن خطر تطور سرطان الغدة الدرقية يزداد لدى الأشخاص الذين يعيشون في مناطق تعاني من نقص اليود، والتعرض للإشعاع وتضخم عقد الغدة الدرقية ووجود أورام خبيثة أخرى.

وتضيف، من الصعب جدا تشخيص الإصابة في مراحل مبكرة، ولكن في وقت لاحق تظهر علامات الإصابة على شكل بحة الصوت وصعوبة بلع الطعام وتضخم العقد الليمفاوية ونشوء تضخم أسفل تفاحة آدم.

وتنصح الأخصائية، للوقاية من سرطان الغدة الدرقية باستشارة طبيب أخصائي بين فترة وأخرى وإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية للغدة الدرقية وتحليل دم لتحديد مستوى الهرمونات.

أعلن الطبيب الروسي الكسندر مياسنيكوف، عادة عند اشتباه الشخص بوجود مشكلة في الغدة الدرقية يسرع إلى إجراء فحص الموجات فوق الصوتية. مع أنه قد لا يعطي نتائج دقيقة.



ويشير مياسنيكوف، في حديث تلفزيوني، إلى أن تشخيص المشكلة بهذه الطريقة قد تكون غير فعالة تمامًا في هذه الحالة. فماذا يجب أن نعمل؟

وفقا للدكتور، أمراض الغدة الدرقية خبيثة، لأنها يمكن أن تختبئ خلف أعراض أخرى مختلفة تماما، مثل التعب والدوخة والغثيان والتهاب الحلق وارتفاع مستوى ضغط الدم والتعرق واضطراب النوم وتغير الوزن والإمساك والتهاب المثانة وآلام المفاصل، جميع هذه الأعراض يمكن أن تكون إشارة من الغدة الدرقية.

ويضيف، غالبا ما لا يفهم المريض أن هذه الأعراض تشير إلى وجود مشكلة في الغدة الدرقية. فمثلا يعتبر الرجفان الأذيني لدى متوسطي العمر من الحالات الشائعة. ولكن وفقا للإحصائيات هناك في العالم 35 مليون شخص يعانون من هذا المرض، ومع ذلك نادرا ما يربط الأطباء هذه الحالة بالغدة الدرقية، مع أنه في الواقع أكثر الأسباب انتشارا.

ويقول، "إذا لم يتم تعديل مستوى الهرمونات، لن يكون بالإمكان التخلص من الرجفان الأذيني".

ويضيف، مياسنيكوف، هناك حالة شائعة بين كبار السن، وهي أنهم ينسون كل شيء بصورة مفاجئة، ويفقدون اهتمامهم بالحياة. ويعتقد الأقارب في هذه الحالة أن الشخص مصاب بالزهايمر أو الخرف، لذلك لا يتعبون أنفسهم بإجراء التحليلات اللازمة. ولكن غالبا ما تشير هذه الحالة إلى وجود مشكلة في الغدة الدرقية، وبالذات نقص الهرمونات، وعند علاج المشكلة يعود الشخص إلى حالته الطبيعية.

وينصح الطبيب، بضرورة إجراء تحليل هرمون TSH قبل كل شيء عند الرغبة في فحص حالة الغدة الدرقية. وينصح النساء اللواتي عمرهن 35 عاما وأكثر إجراء هذا الفحص حتى عند عدم وجود ما يزعجهن.

ويقول، "تزن الغدة الدرقية بضعة غرامات، ولكنها مع ذلك تحدد حياتنا مدى العمر. لذلك يجب الحفاظ عليها".

كشف الطبيب الجراح مارتن آدمز، كيف يؤثر "كوفيد-19" في تطور حالة المرضى المصابين بأمراض السرطان.

وأشار االجراح آدمز، في حديث لموقع E1.ru، إلى أنه جمع المرضى المصابين بالسرطان وخضعوا للعلاج الكيميائي وهم في مجموعة الخطر، وقال "إذا كان الشخص السليم تماما، يتمكن من تحمل عدوى "كوفيد-19" دون أعراض أو في شكل خفيف، فإن المريض الذي خضع للعلاج الكيميائي يصاب بالشكل الحاد من "كوفيد-19" مع مضاعفات عديدة".

وأضاف، بأن "كوفيد-19" خطر جدا للمصابين بسرطان الدم والمعدة والكبد والأمعاء. كما أن هناك خطر إصابة مرضى السرطان الذين خضعوا لعملية جراحية بعدوى "كوفيد-19". وقال "إذا كان السرطان قد بلغ المرحلة الثالثة، فإن عمر المريض لن يطول اكثر من نصف سنة. وإذا أصيب مريض السرطان بـ "كوفيد-19" الذي يصيب أنسجة الرئة، فإن ما بقي من عمره سيكون أقل من ذلك بكثير".

وقال مؤكدا، إذا أصيب بـ "كوفيد-19" المرضى الذين يعانون من سرطان الثدي والغدة الدرقية في المرحلتين الأولى والثانية، فإن فرص شفائهم من "كوفيد-19"، تكون جيدة.