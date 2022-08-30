شكرا لقرائتكم خبر عن تونس توقع اتفاقا إطاريا مع غينيا بيساو والرأس الأخضر للتعاون الاقتصادي والثقافي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، مع وزير خارجية غينيا بيساو، "سوزي كارلا باربوسا"، الإثنين، اتفاقا إطاريا حول تطوير التعاون الاقتصادي والفني والعلمي والثقافي.

كما وقع الجرندي مع وزير خارجية الرأس الأخضر "روي ألبيرتو دي فيغيريدو" اتفقا في ذات الإطار، وذلك على هامش الدورة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية بإفريقيا "تيكاد-8" التي احتضنتها تونس اليومين الماضيين.